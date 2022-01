LEFORT, André



À l'hôpital Anna-Laberge, le 3 janvier 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Lefort, époux de feu Madame Françoise Laberge.Originaire de St-Chrysostome, il est le fils de feu Aldora Rochefort et de feu Marcel Lefort.Il laisse dans le deuil ses enfants: Amélie (Francis Côté) et Marc-André. Il laisse également ses frères et soeurs: Guy, Denise, Armand, Jeannine, Eximer, Denis, Johanne et leurs conjointes et conjoints, ses nièces et neveux, d'autres parents et amis, sans oublier ses collègues du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, où il a travaillé comme professeur de français pour l'intégration des nouveaux arrivants pendant près de 30 ans.En raison de la pandémie, les funérailles sont reportées à une date ultérieure.Direction funéraire:BEAUHARNOIS450-225-2200