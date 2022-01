LANGLOIS, Clément



À Bois-des-Filion, le 2 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Clément Langlois, époux de Mme Jeanne Gosselin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Linda, sa soeur Nicole (Anthonio), son frère Michel (Claire), ses belles-soeurs, Rolande (feu Roland) et Louise (feu André), ses neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, le tout s'est déroulé dans l'intimité.Il fut confié au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934