MOUSSEAU, Lucille



Au CHSLD de Saint-Hubert, le 5 janvier 2022, à l'âge de 89 ans est décédée Lucille Mousseau, épouse de feu Lucien Boudreau, précédée par sa fille bien-aimée Line Mousseau, ses cinq soeurs et ses quatre frères.Elle laisse dans le deuil sa soeur Denise (Peter), plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une liturgie de la Parole aura lieu dans l'intimité, le samedi 22 janvier 2022 dès 12h à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tél: (450) 463-1900