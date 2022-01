PAQUETTE, Roméo



À Montréal, le 30 décembre 2021, est décédé à l'âge de 85 ans, monsieur Roméo Paquette, époux de madame Lucille Ouellette. Il était le fils de feu Rose Isabelle et de feu Gérard Paquette.Il laisse dans le deuil sa très chère épouse Lucille, ses filles adorées, Sylvie Paquette et Manon Paquette (Daniel Marchand), son frère Arthur (Roseline) et sa soeur Hélène, de même que de nombreux neveux, nièces et amis chers.Roméo a fait carrière comme électricien industriel tant au Canada, aux États-Unis qu'à l'international. Il a aussi été membre de plusieurs organisations fraternelles.Étant donné le contexte actuel relié à la Covid, un hommage se fera à Montréal à une date ultérieure. La famille vous tiendra informés.Pour renseignements:Téléphone : 514-342-8000