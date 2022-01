BELLEY, Benoit



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Benoit Belley. Décédé à l'âge de 91 ans, le 3 janvier 2022, il est né dans le Rang St-Pierre à Chicoutimi. Il était le fils de Cécile Brassard et d'Henri Belley.Il laisse derrière lui son épouse Olivia, et ses neuf enfants: Serge, Johanne, Lynne, Ginette, Michelle, Jocelyn , Jasmin, Karl et Princilya.De plus, il quitte ses frères et soeurs:Clément, Geneviève, Réjeanne, Cécilla, Lisette, Émilienne, Jocelyn, Diane, Lina et Christian. Il a maintenant rejoint son frère bien-aimé Raymond et sa soeur Rita.Un service religieux privé se tiendra au Complexe funéraire Urgel Bourgie, au 8145 chemin Chambly, St-Hubert, le samedi 22 janvier 2022 à 17h en direct de la chapelle du complexe par vidéo-captation, lien disponible via l'avis de décès sur le site internet de