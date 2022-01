AUGER, André



À Laval, le 11 janvier 2022, est décédé M. André Auger, époux de Mme Madeleine Blanchette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Bernard (France), Louis (Lucie) et Lucie (François), ses six petits-enfants et six arrière-petits-enfants, ainsi que ses nièces, neveux et amis.La famille recevra les condoléances, sur invitation seulement, le samedi 22 janvier 2022 de 13h à 17h au complexe funéraire:Une cérémonie intime aura lieu à 16h.