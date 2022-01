PRETEROTI, Bruno



À Montréal, le jeudi 30 décembre 2021 est décédé, à l'âge de 83 ans, Bruno Preteroti. Il laisse dans le deuil ses frères Nicola (Rosa) et Filippo (Eugenia), ses belles-soeurs Erminia et Emanuela ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé.Vous êtes invités à transmettre un message de sympathie à la famille via l'avis de décès sur le site internet de: