MARTINO, Thérèse (née Drolet)



Le 8 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, nous quittait Mme Thérèse Drolet, au CHSLD Riviera de Laval. Elle rejoint son époux Joseph Martino (décédé le 21 décembre 2021) et laisse dans le deuil ses filles: feu Lisa, Irma (Albert Kelly) et Diane, ses petits-enfants Patrick Kelly (Tammy Lemieux), Ghislain Kelly (Renée Mainville), Annie Martel, Yan Trottier (Valérie Mercier), ses 9 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.Veuillez noter qu'en raison des restrictions dues à la Covid, les funérailles seront célébrées ultérieurement. Aucune date n'a été prévue.