SIMARD, Roger



À Salaberry de Valleyfield, le 4 janvier 2022, à l'âge de 81 ans est décédé Monsieur Roger Simard, conjoint de Lise Viens.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Bertho (Sylvie Nadon), José (Nancy Gauthier) et Pascal (Madeleine Prévost-Lemire), ses petits-enfants Maxime et Madeleine, son frère Jean-Eudes (Huguette Poirier), ses soeurs Gaétane et Denise (Marius Lévesque), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la situation pandémique et des nouvelles restrictions sanitaires, les funérailles se feront dans l'intimité de notre famille immédiate.