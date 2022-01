GOUGEON (ROBIDOUX)

Suzanne



À Montréal, à l'hôpital Fleury, le 13 janvier 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Suzanne Gougeon, épouse de feu monsieur Anatole Robidoux.Elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs Jeannine Gariépy (feu Jacques Gougeon), Huguette Liboiron (feu Michel Gougeon) et Priscille Robidoux (Giuseppe Mamone), son beau-frère Marc Robidoux (feu Gisèle Massicotte), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 21 janvier à compter de 13h en l'église St-Mathias, 280 ch. des Patriotes, St-Mathias-sur-Richelieu, suivi des funérailles à 14 h. L'inhumation aura lieu en mai prochain au cimetière de St-Mathias.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la Covid, 25 personnes maximum, aucune rotation, le port du masque est obligatoire.La famille tient à remercier tout le personnel bienveillant du Manoir St-Joseph et en particulier mesdames Josée Roy, Mirjo Gareau, Marie-Ève Roberge, Marisa Di Luca et monsieur Philippe Grignon pour tout le support, l'accompagnement et les bons soins prodigués auprès d'elle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR) pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone: (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941