SAVVIDES, Loucia "Lucy"



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre chère Loucia "Lucy" Savvides, survenu le 31 décembre 2021, épouse de feu M. Michael Pattichis.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christopher, Maria-Christina (Stéphane) et Dounia (Simon), plusieurs petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que toute la famille de la garderie Les Canaries, autres parents et amis.Dû aux restrictions de la covid-19, l'exposition se déroulera selon les normes de la santé publiques en vigueur. Afin que vous puissiez prendre part à l'événement, le tout sera diffusé en direct sur funeraweb.tvElle sera exposée le vendredi 21 janvier 2022 de 14h à 16h et de 18h à 20h et le samedi 22 janvier de 10h à midi à :7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le samedi 22 janvier à 14h en l'église St. John the Baptist, 5220 boulevard Grande-Allée, St-Hubert et l'inhumation aura lieu à une date ultérieure à Chypre.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies pulmonaires.