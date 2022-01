CHAMPAGNE, Thérèse



À St-Hubert, le 10 janvier 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée subitement à son domicile, Mme Thérèse Champagne.Elle laisse dans le deuil son fils Heintje Loranger (Julie Laplante), ses 3 petits-enfants Kym (Nicolas), Vicky et Ludovik (Dafné); ses deux soeurs, Lise (Raymond) et Francine (Michel), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Thérèse aura marqué son passage. 42 ans à la même adresse et tous ceux qui l'ont croisée vous diront qu'elle aimait rendre service à tous, qu'elle était une amoureuse folle des chats et qu'elle avait gardé son éternel enfant en elle.J'aimerais remercier tous et chacun qui auront aidé ma mère, de loin comme de près, à surmonter les épreuves de sa vie. Elle aurait voulu vivre jusqu'à 105 ans, mais malgré tout, elle est décédée chez elle ce qui était une de ses volontés.Compte tenu de la pandémie qui persiste toujours, il n'y aura pas de cérémonie.Elle sera incinérée et ensuite prendra place aux côtés de mon frère, feu André Champagne, au columbarium505 BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL