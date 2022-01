ROUTHIER, Jean



Le 6 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean Routhier, époux de Mme Francine De Rouet Routhier.Après une lutte contre la maladie à Corps de Lewy, il a rejoint paisiblement ses parents et amis, qui ont fait le voyage avant lui. Nous sommes confiants qu'il continuera à diffuser autour de lui son aura unique, sa bonté et sa gentillesse.Il laisse dans le deuil son épouse, qui a été à son chevet sans relâche, Francine De Rouet Routhier, ses enfants Jean-François (Mélanie) et Annick (Patrick), ses petits-enfants Juliette, Jean-Félix, Annabelle, Thomas, Samuel et Émile, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un service religieux suivra selon l'évolution des mesures sanitaires.