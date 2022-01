URBAIN, Madeleine (née Sauvé)



De Sainte-Thérèse, le 6 janvier 2022, à l'âge vénérable deest décédée Mme Madeleine Sauvé, épouse de feu Maurice Urbain.Précédée de sa fille Lise, elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Guy (Céline), Jocelyne (Robert) et Jacques (Martine), ses 6 petits-enfants, ses 10 arrière-petits-enfants, sa soeur Jacqueline (feu Marcel), ses neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille a prévu de remettre le tout à une date ultérieure.Elle fut confié au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934