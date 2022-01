CYR HOULE, Mariette



À Longueuil, le 12 décembre 2021, est décédée Mme Mariette Cyr, à l'âge de 93 ans, née à St-Pierre de Broughton. Elle est partie rejoindre ses parents M. Louis-Richard Cyr et Mme Valeda Fecteau, son époux M. Marcel Houle et son fils Daniel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Jean) et Christian (Joy), ses petits-enfants Dominic (Isabelle), Fanny (David), François (Véronique), et Patrick (Catherine), ses petits-enfants par alliance Sébastien (Julie), Nicolas (Marie-Claude) et Nathan (Audrey), ses arrière-petits-enfants Mélodie, Victoria et Béatrice, ses arrière-petits-enfants par alliance Laurie, Adam, Rosalie et Léane ainsi que plusieurs parents et amis.Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, la cérémonie aura lieu en privé. Pour ceux qui ne peuvent être présents, nous vous invitons à visiter le site webpour assister aux funérailles en direct ou en rediffusion à partir du 21 janvier 2022 à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.