BOIRE, Joseph



De Saint-Rémi, le mercredi 5 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Joseph Boire, époux de madame Aline Pinsonneault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille, Josée (Roger Poissant), ses petits-enfants, Jonathan et Roxanne (Jean-Denis Dulude), ses arrière-petits-fils, Adam et Jacob ainsi que ses nièces, neveux, autres parents et amis.Compte tenu des circonstances, une cérémonie sera organisée à une date ultérieure. Merci d'être en pensée avec nous.