GOUDREAULT CLOUTIER

Jeannine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeannine Cloutier, survenu le 12 décembre 2021, à l'âge de 91 ans. Elle était l'épouse de monsieur Albert Goudreault.Outre son époux des 73 dernières années, elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard (Huguette), Ginette (Normand) et Marc (Marie-France), ses petits-enfants, Manon (Jean-Pierre), Annie (Marc), Marylène (Stéphane), Julie (Simon), Simon (Sabrina), David (Ninouchka) et Olivier, ses 13 arrière-petits-enfants, son frère et sa soeur, Thérèse et Rémi, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison de la situation actuelle, les funérailles se tiendront en privé à la résidence Curé-Poirier.Une cérémonie virtuelle sera célébrée à 16h en la chapelle du même endroit le dimanche 23 janvier. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via l'avis de décès sur le site internet de laAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.https://alzheimer.ca/fr/agissez/faites-un-don