L'ARCHEVÊQUE, André



À Montréal-Nord, le dimanche 9 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé André L'Archevêque. Il était le fils de feu Alfred L'Archevêque et feu Léopoldine Bergeron, ainsi que l'époux de feu Huguette Séguin et le père de feu Linda.Il laisse dans le deuil sa fille Lucie ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il ne voulait pas de funérailles.