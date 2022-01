Accident impliquant un véhicule de police à Montréal

Une collision entre un véhicule de patrouille du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et une voiture à l’intersection de l’avenue Victoria et de la rue Jean-Talon Ouest, à Montréal, est survenue samedi matin.

L’évènement se serait produit vers 9h40 alors que les policiers se rendaient sur un appel, les gyrophares allumés.

Arrivé à l’intersection, les policiers, qui circulaient sur la rue Jean-Talon en direction est, ont ralenti afin de s’assurer que le passage sur le feu rouge était sécuritaire.

«Ils auraient alors anticipé un arrêt du véhicule circulant sur l’avenue Victoria, mais ce dernier ne s’est pas arrêté», a expliqué Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM en ajoutant que le véhicule de patrouille a terminé sa course contre un lampadaire.

Deux ambulances se sont rendues sur les lieux de l’accident.

«Il y a eu deux transports non urgents [vers des centres hospitaliers], pour des traumatismes vraiment mineurs», a mentionné le porte-parole d’Urgence Santé, René Durand.

Des enquêteurs en collision du SPVM se sont déplacés afin d’analyser et de comprendre les circonstances de cet accident, a précisé Mme Chèvrefils en mentionnant qu’une scène a été érigée à l’intersection de l’avenue Victoria et de la rue Jean-Talon.

