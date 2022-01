Les compétences en lecture et en écriture avant la littérature

Avant d’apprendre aux élèves à décortiquer les subtilités littéraires d’un texte, encore faut-il s’assurer qu’ils sachent lire et écrire correctement.

C’est ce qu’affirme Luc Papineau­­­, enseignant au secondaire depuis 28 ans.

«J’ai des élèves devant moi qui ne font pas la différence entre “a” et “à” et je dois leur enseigner la différence entre un point de vue neutre ou subjectif. Il y a une discordance très claire entre les élèves et le programme. Soit il faut mettre à jour les programmes, soit il faut mettre à jour les élèves», lance-t-il.