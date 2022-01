LAFERRIÈRE, Hélène



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre tante, madame Hélène Laferrière, survenu le 3 janvier 2022, à l'âge de 98 ans, au CHSLD Champlain de Verdun.Fille de feu Laura Leduc et de feu Albert Laferrière, précédée par ses deux frères (Jean-Pierre et Louis) et par deux de ses soeurs (Gisèle et Marie-Thérèse), elle laisse dans le deuil sa soeur Suzanne (veuve de Cyrille Guévremont) et sa belle-soeur Monique Dion (Jean-Pierre), ses neveux et ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La célébration des funérailles se fera dans le respect des mesures sanitaires (25 personnes max. et code QR), le samedi 29 janvier 2022 à 11 heures, en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Verdun. Pour information et réservation pour les funérailles, veuillez communiquer avec Mme Christiane Lemaire. L'inhumation aura lieu au printemps au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.LAURENT THÉRIAULTPour information et/ou pour offrir vos condoléances à la famille: