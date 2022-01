GARNEAU, Marcel



À Saint-Lambert, le vendredi 31 décembre 2021, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Marcel Garneau, époux de feu Denise Gauvin.Il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Jean-Yves), Marc (Suzanne), Michel (Julie) et Martine (Daniel), ses petits-enfants Caroline, Jean-François, Pierre-Luc, Simon Pierre, Sara-Ève, Geneviève, Jonathan, David, Philippe et leurs conjoint(e)s et ses arrière-petits enfants Mattéo et Emma, ainsi que ses neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 21 janvier 2022 à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Docteur-Chevrier pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques.