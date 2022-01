MORIN, Patrick



À Sainte-Thérèse, le 10 janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Patrick Morin.Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur, son beau-frère, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces, autres parents et de nombreux amis.En raison des circonstances, la famille se recueillera dans l'intimité au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé publique en vigueur.