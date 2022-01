Céline Dion annule la fin de sa tournée en Amérique du Nord

La chanteuse Céline Dion est contrainte d'annuler les dernières dates de sa tournée nord-américaine pour des raisons de santé, a-t-elle annoncé samedi sur les réseaux sociaux.

«J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins. [...] Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau», écrit-t-elle.

Plus de détails à venir