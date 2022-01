Comment protéger vos animaux ?

Ce n’est plus le temps de dire que ça va bien aller ! Dans l’avion que l’on construit en vol, ce serait plutôt le temps de se préparer à l’impact. Et pas juste dans le système de santé humain... En médecine vétérinaire aussi. Comment s’y préparer ? Petit guide de survie pour les propriétaires d’animaux.

Le domaine de la médecine vétérinaire n’échappe pas à la pénurie de personnel. Il manque non seulement de médecins vétérinaires, mais aussi de techniciens en santé animale. Le problème était présent avant la venue de la COVID, mais il a été amplifié depuis, avec les mesures sanitaires appliquées dans les cliniques et la hausse des adoptions d’animaux.

Depuis le début de la pandémie, les délais d’attente pour obtenir une consultation vétérinaire ont augmenté significativement, un peu partout au Québec. Cependant, la cinquième vague semble affecter encore plus le bon fonctionnement des établissements vétérinaires vu l’absentéisme occasionné par la déferlante de cas positifs à la COVID-19, un problème qui se ressent d’ailleurs dans tous les secteurs de travail actuellement.

On assiste donc non seulement à une certaine forme de délestage pour rendez-vous de santé préventifs (vaccins, vermifuges, stérilisations, etc.), mais aussi à des fermetures temporaires et intermittentes dans les grands centres d’urgence du Québec. Certains établissements doivent même refuser de nouveaux clients.

Ainsi donc, voir un médecin vétérinaire pour son animal peut constituer tout un défi actuellement. Selon le Dr Gaston Rioux, président de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ), des médecins vétérinaires semblent actuellement incapables de répondre à la demande et, dans plusieurs régions, les propriétaires d’animaux doivent attendre plusieurs semaines ou mois afin d’obtenir un rendez-vous.

Préparez-vous !

Dans un communiqué de presse, l’OMVQ annonce que des bris de services sont inévitables et invitent les propriétaires d’animaux à se préparer. Mais à quoi ?

« Quand les médecins vétérinaires ne suffisent pas à la tâche, ils doivent relayer au second rang les traitements préventifs comme les vaccins. Le risque d’observer une augmentation de maladies animales dans les prochains mois est bien réel. Certaines de ces maladies sont transmissibles aux humains, les propriétaires d’animaux doivent être vigilants », prévient le Dr Rioux.

Comment vous préparer ?