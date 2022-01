SAURO, Julietta (née Continelli)



C'est avec une grande tristesse et le coeur lourd que nous vous annonçons le décès de notre MAMAN chérie, épouse bien-aimée de feu Carlo Sauro, survenu à Longueuil le 5 janvier 2022 à l'âge de 85 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Bobby (France), Giulia (Michel), Louis (Anne), François (Julie), Pascal (Suzie), Mario (Francine) et Lisa (Yves); également ses onze petits-enfants, quinze arrière-petits-enfants, sa soeur Ida, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.En raison des règles sanitaires liées à la pandémie, la famille proche se réunira dans l'intimité le mardi 18 janvier 2022 dès 10 heures pour un dernier hommage avec cérémonie à 13 heures au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALLa mise en crypte se fera le même jour au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille tient à remercier le personnel du 3B du CHSLD René-Lévesque de Longueuil pour leur grand dévouement auprès de notre mère.En guise de sympathie, un don à la Fondation des Centres d'hébergement Vieux-Longueuil serait apprécié en la mémoire de Julietta Sauro (Continelli).www.fondationchlongueuil.org(CH René-Lévesque)