MARTEL, Frère Fernand, c.s.c.

Religieux de Sainte-Croix



À Montréal, le 9 janvier 2022, est décédé à l'âge de, Frère Fernand Martel. Il est né le 19 août 1915 à Montréal. Il était le fils de feu Adélard Martel et de feu Rose Saint-Germain.Frère Fernand Martel est entré au noviciat de Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds le 2 août 1935 et a prononcé ses voeux perpétuels le 16 août 1939.Il a étudié au Collège Notre-Dame et au Collège de Saint-Laurent où il termina son cours classique.Il était certes le doyen des anciens de ces institutions.De 1937 à 1951, il a été menuisier alternativement au Collège de Saint-Laurent, au Collège Notre-Dame puis au Collège de Saint-Césaire où il a également assumé la tâche de conseiller jusqu'en 1956.De 1956 à 1989, il a été menuisier et conseiller au Grand-Saint-Joseph puis à la Maison Moreau pendant un an. De 1990 à 2008, il a été résident, assistant et conseiller à cette même maison.À compter de 2008, il a été membre de la Maison Dujarié jusqu'à sa nomination en 2016 à la Maison Basile-Moreau où il termina paisiblement ses jours.Il laisse dans le deuil la famille Charland et particulièrement Lyse ainsi que ses confrères en Sainte-Croix.Ses funérailles seront célébrées en privé.