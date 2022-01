Deux blessés graves lors d’une collision avec un arbre dans Hochelaga

Une voiture a percuté un arbre faisant deux blessés, dont un dans un état critique, vendredi soir, rue Saint-Donat, dans le quartier d’Hochelaga.

Le véhicule circulait en direction nord, sur la rue Saint-Donat, près de la rue Vincent Piette lorsqu’il a perdu le contrôle et est entré en collision avec un arbre vers 21 h 40.

Les pompiers du service incendie de la ville ont été demandés en assistance pour extirper les deux personnes qui se trouvaient à bord de la voiture, a rapporté la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Véronique Comtois.

«Le conducteur a été transporté en centre hospitalier pour y soigner des blessures sérieuses qui ne mettaient toutefois pas sa vie en danger», a précisé la porte-parole.

Le passager a quant à lui été transporté dans un état critique.

La zone est actuellement protégée pour permettre aux enquêteurs de la section des enquêtes et collisions de comprendre les causes et circonstances qui entourent l'accident.