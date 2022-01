MARTIN, Rita



À Terrebonne, le 4 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Rita Martin, épouse de feu M. Normand Arsenault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Sylvie), Danny (Denise), Nancy (Jean-François), Éric (Paola), ses sept petits-enfants, ses sept arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Étant donné les circonstances, une cérémonie intime aura lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de la Côte-Boisée pour les bons soins prodigués à Mme Martin.www.salonsfunerairesguay.com