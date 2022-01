BERNIER, Mariette



À Laval, le 7 janvier 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Mariette Bernier, épouse de feu M. Léopold Guérard.Elle laisse dans le deuil sa soeur Madeleine, neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 janvier 2022 à partir de 13h, suivi de la célébration de 15h à 15h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. des Perron, Auteuil, Laval, H7L 1K5.