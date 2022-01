CHEVRIER PIGEON, Jeannine



À Rosemère, le 5 janvier 2022, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Jeannine Pigeon, épouse de feu Vital Chevrier.Elle laisse dans le deuil ses frères Réal (Monique Papillon) et Yves (Lucie Laforce), ses neveux et nièces, ainsi que ses petits-neveux et sa petite-nièce.Jeannine a été enseignante de la première année pendant 35 ans à la Commission scolaire catholique de Montréal.La famille recevra les condoléances en toute intimité au complexe funéraire le samedi 22 janvier 2022 de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation CHU Sainte-Justine serait apprécié.