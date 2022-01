AYOTTE, Pierrette



À Montréal, le 25 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, Pierrette Ayotte, épouse de feu Gaétan Destrempes, s'est éteinte paisiblement, entourée de ses proches.Elle laisse dans le deuil ses six enfants: Josée (Mark Giannetti), Marie (feu François Wilson), Pierre, François (Andrée Cliche), Sylvain et Chantal (Alain Bougie), ses cinq petits-enfants: Mélisande, Louis-Philippe, Frédéric, Nicolas et Marianne, ses huit arrière-petits-enfants, sa soeur Angèle, ses frères Gérard, Roger (feu Ginette Vallée), Jean-Louis (Thérèse Giguère), Fernand (Rolande Boisclair), sa belle-soeur Gisèle Bordeleau (feu Gaston Ayotte) ainsi que plusieurs parents et amis.En raison du contexte actuel de la pandémie, la famille se réunira dans l'intimité au Mausolée Saint-Martin de Laval, le 21 janvier 2022 et lors de la célébration religieuse, le 22 janvier 2022. Vous pouvez cependant faire parvenir vos messages de sympathie via l'avis de décès sur le site internet du complexe funéraire:L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au Cimetière St-Michel de Shawinigan.En mémoire de son grand dévouement pour la cause des femmes victimes de violence, un don à la Maison d'hébergement Inter-Val 1175 serait apprécié.