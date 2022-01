Jeux vidéo: retrouver le soleil

Il fait (très) froid, gris (malheureusement) et janvier s’étire comme un long dimanche. Non, ce n’est pas le moment de déprimer, ces jeux vidéo ensoleillés et colorés permettant de s’extraire de la grisaille ambiante afin de bronzer cathodique!

Les familles se dirigeront vers quelques classiques, toujours amusants et qui n’ont pas pris une ride. Dans «Super Mario Odyssey», le joueur, de concert avec le charmant fantôme Cappy, bénéficie de pouvoirs supplémentaires pour collectionner des lunes ou, si vous préférez, il est également possible de prendre son temps et d’explorer ce monde ouvert, sans aucun impératif. Les amateurs du plombier pourront également se diriger vers «Bowser’s Fury», inclus avec le sympathique «Super Mario 3D World».

Toujours incontournable, Sonic, la petite boule bleue de Sega, est le héros de «Sonic Forces» dans lequel il est également possible de créer son personnage. Sorti en 2017, le titre offre aussi la possibilité de jouer avec le Sonic traditionnel, celui des débuts sur la Genesis, ou le Sonic moderne en 3D... sans oublier les jeux développés pour les téléphones. Et rappelons aux joueurs que les Fêtes de 2022 seront marquées par la sortie d’une nouvelle itération des aventures du drôle de petit hérisson.

Sortir de l’habituel

Vous êtes un enfant et vivez après la Calamité, une catastrophe qui a détruit la ville de Caelondia ainsi que des parties du monde alentour... ce qui explique que vous évoluiez dans des fragments flottants de cet univers. Jeu de rôle et d’action, «Bastion» se démarque tout d’abord par ses couleurs vives, puis par sa musique et enfin par la simplicité du «gameplay». C’est beau, original et dépaysant.

Les survivants (!) des années 1980 se retrouveront dans «Splatoon 2», un jeu de tir pour Nintendo. Car le fluo y est à l’honneur, des vêtements ou accessoires des personnages que vous pouvez incarner à l’espèce de «slime» qui sort des armes aussi fantastiques qu’improbables. C’est de l’amusement brut, pas compliqué et qui défoule de manière fort amusante.

La plage, les rires, les foules et l’amusement vous manquent? Voici «Planet Coaster» dans lequel vous gérer avec (ou sans) brio un parc d’attractions. Manèges, concessions, défilés et feux d’artifice sont à l’honneur dans ce monde sans couvre-feu... pour lequel il existe de nombreuses expansions, dont une pour l’Halloween, une «vintage» ou encore une autre consacrée aux expositions universelles.

Mettez vos lunettes fumées, «Braid» est assuré de vous éblouir. Car les couleurs sont hallucinantes, lumineuses et ressemblent à des tableaux animés. Le titre – qui a fait l’objet d’une réédition compatible avec les avancées graphiques d’aujourd’hui – en est un d’aventures dans lequel le héros (vous) doit sauver la princesse (comme d’habitude).

Et enfin, pour les joueurs «casuals» et qui cherchent une distraction de quelques minutes sur leur téléphone, «Aquavias – Water Flow Puzzle» offre de faire couler de l’eau en reliant des morceaux d’aqueducs dans des environnements gorgés de soleil et de couleurs.

Une super soirée entre amis

Que faire samedi soir? Sauvez le Titanic bien sûr. C’est ce que propose «Save the Titanic». Aventure en ligne et mystère à résoudre de manière totalement virtuelle, ce jeu rassemble des joueurs de 10 ans et plus – vos enfants peuvent donc se joindre à vous – et dure en moyenne deux heures. Il en coûte 19 $ pour une partie, à laquelle peut se joindre un maximum recommandé de six personnes. Le niveau de difficulté est suffisant pour vous titiller les méninges et il vous faudra un ordinateur ou une tablette – on peut se connecter via Skype ou Zoom avec ses amis – et des téléphones, l’application est gratuite. Bon jeu de piste!

Le carnet de liens

«Super Mario Odyssey» pour Nintendo Switch

«Super Mario 3D World» pour Nintendo

«Sonic Forces» pour Windows Nintendo Switch, PS4 et Xbox One

«Sonic Forces Running Battle» pour Android

«Sonic Forces Racing Battle» pour iOS

«Bastion» pour Windows, macOS, Xbox, Nintendo et PlayStation

«Splatoon 2» pour Nintendo

«Braid» pour Windows, macOS, PlayStation, Nintendo Switch et Xbox

«Aquavias» pour Android

«Save The Titanic» pour Windows, macOS, Android et iOS

