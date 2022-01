L’art de savoir réfléchir avant d’agir

Je traverse une période difficile de ma vie et je ne sais trop quoi faire pour me sortir du trouble où je me suis mise par ma faute. J’étais une fille du genre pétillant, continuellement en effervescence. Pour un rien, j’éclatais comme un bon champagne. Du moins c’est ce que mes amis(es) disaient de moi. J’aimais le party, les événements sociaux, et tout ce qui mettait le fun dans la place.

Mes relations amoureuses suivaient le même tempo. Jusqu’à l’âge de 35 ans, je sautais d’un homme à l’autre dans l’espoir de tomber sur celui avec qui je fonderais ma famille. Et je suis tombée dessus, en la personne du patron de la boîte où je travaillais.

Il s’agissait d’un homme marié de 20 ans mon aîné et père de deux grands enfants. J’ai ramé fort pour qu’il me remarque. Mais quand il fut accroché, ce fut définitif. Il a quitté sa femme pour moi. Entre mes 35 et mes 45 ans on a eu le temps de faire deux enfants, avant que la COVID nous tombe dessus. Et c’est là que tout a chaviré.

J’ai trouvé cette année et demie d’enfermement sanitaire terriblement difficile à traverser. Je n’avais pas l’habitude d’une telle promiscuité à plein temps avec un homme que je connaissais plus pour sa réussite professionnelle et son envergure sociale, que pour ses qualités domestiques.

Je trouvais ennuyeux de le côtoyer quotidiennement, tout autant que je trouvais ordinaire cet homme que je regardais vieillir plus vite que moi et qui avait plus l’air du grand-père de mes filles que de leur père.

Toujours est-il qu’en août 2021, après avoir pris mon courage à deux mains tellement je savais que ça allait ébranler ses fondations, je lui ai annoncé que je le quittais. Malgré le choc que je lui causais, il n’a pas mis trop de bâtons dans mes roues, et même si nous n’étions pas mariés, il a été très généreux avec moi, en plus de payer une bonne pension pour les filles.

Je me sentais de nouveau enfin libre de respirer et de retourner vers un homme de mon âge, dont les intérêts seraient plus proches des miens. Mais au fil des mois, je me rendais compte que j’avais quitté la proie pour l’ombre, et que plein de choses vécues jadis avec lui me manquaient. Sans parler de mes filles qui manquaient beaucoup la vie avec leur père, même si elles le voyaient deux fins de semaine par mois.

Le pire m’est tombé dessus quand j’ai appris que lui et son ancienne femme avaient renoué. Ils ne vivent pas ensemble, mais ils se fréquentent depuis quelques mois. Je pense que c’est là que j’ai pris la pleine mesure de ce que cet homme représentait dans ma vie, mais que j’avais omis de noter quand j’étais avec lui.

Ça m’a stoppé net dans ma recherche d’un nouvel amoureux tant je souhaitais reprendre avec lui. Mais lui ne veut pas. Je l’ai trop fait souffrir m’a-t-il dit pour qu’il se risque à mettre de nouveau un terme à la relation paisible qu’il a reconstruite avec son ex, devenue sa nouvelle amoureuse. Je suis dévastée par ma peine d’avoir tout saccagé par ma faute. Dites-moi quoi faire pour le récupérer.

Anonyme

J’aimerais vous donner la recette infaillible pour corriger ce type d’erreur, mais il n’y en a pas. Il vous reste à la digérer, à vous pardonner de l’avoir faite, et à prendre les moyens pour ne plus la refaire. Se pourrait-il que votre nature pétillante et effervescente d’autrefois ait fini par reprendre le dessus, avec ses bons, et malheureusement ses moins bons côtés ?

Rien ne vous empêche d’utiliser certains moyens de séduction pour récupérer ce que vous avez délesté, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Mais l’important désormais est de travailler sur votre amélioration personnelle, qui seule vous garantira un futur exempt de mauvaises décisions de ce genre.