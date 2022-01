Un aréna converti en site d’hébergement pour itinérants à Longueuil

La Ville de Longueuil a annoncé, vendredi, que l’aréna Cynthia-Coull, dans l’arrondissement de Greenfield Park, sera converti en centre d’hébergement temporaire pour les personnes sans-abris.

Cette annonce survient au lendemain de la fermeture d’un refuge de la ville en raison d’une éclosion de COVID-19, afin de maintenir l’offre de service pour cette clientèle plus vulnérable. Ainsi, 200 lits seront offerts pour ces personnes en situation d’itinérance dans l’aréna.

«Dans ce contexte pandémique qui s’étire et avec les températures froides attendues dans les prochains jours, il est essentiel de mobiliser rapidement nos ressources pour soutenir proactivement les organismes et initiatives communautaires offrant du logement d’urgence et des services d’aide aux personnes itinérantes», a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

La Ville a aussi souligné le travail des CISSS de la Montérégie-Est et de la Montérégie-Centre qui ont réussir à accroitre rapidement la capacité d’accueil du centre d’hébergement «Ils ont dédié les ressources professionnelles nécessaires afin d’offrir les services requis aux personnes itinérantes hébergées à l’aréna Cynthia-Coull», est-il précisé dans le communiqué.

Déjà jeudi, une dizaine de personnes sans-abris ont pu passer la nuit sur ce nouveau site et les personnes non infectées par la COVID-19 hébergées par la Halte du Coin ont été redirigées vers des autobus du RTL pour y passé la nuit.

«Depuis le tout début de la pandémie, la Ville de Longueuil facilite la coordination et la planification des actions, de concert avec le milieu, de même qu’avec les CISSS, pour s’assurer de soutenir les personnes en situation de vulnérabilité sur le territoire; certaines d’entre elles étant également infectées par la COVID19», a mentionné la Ville.