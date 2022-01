Un octogénaire porté disparu à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 89 ans porté disparu depuis samedi matin dans la métropole.

Mihail Saramanou a été aperçu pour la dernière fois vers 11h dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le 15 janvier.

Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa sécurité et sa santé alors que l’octogénaire se déplacerait à pied et possiblement sans manteau.

Il aurait aussi des problèmes de surdité, souffrirait de démence et pourrait être désorienté, a précisé le SPVM.

Il pourrait fréquenter le secteur du Plateau-Mont-Royal et l’île de Montréal.

S’exprimant difficilement en anglais et en français, l’homme de 89 ans mesure près de 1,75 m, pèse environ 63 kg, a les cheveux gris et les yeux noisette. Il porterait une chemise noire, un pantalon bleu, des souliers noirs et aurait un petit sac avec lui.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en composant le 911.