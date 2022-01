Un pinot beau bon pas cher

Le pinot noir donne naissance en Bourgogne aux plus grands vins rouges de la planète, mais les prix sont généralement démesurés. Même pour ceux plus «génériques», sauf peut-être celui-ci.

Provenant du Chili, c’est un pinot noir bien typé dont la qualité est assez constante depuis plusieurs années. En témoigne ce 2020 absolument irréprochable. Une robe violine qui laisse place à un nez de bonne intensité. On distingue des notes d’eucalyptus, de cerise et de cannelle. La bouche montre un assez bon volume, les tanins sont élégants et gommés par le fruit. Ça reste assez simple, mais c’est juteux et bien maîtrisé. En plus, c’est bio. Impératif de le servir assez frais (au moins 30-45 minutes au frigo). Disponible partout au Québec (plus de 300 succursales).

Cono Sur, Pinot Noir 2020, Valle del Rappel, Chili 16,05 $ - Code SAQ 11386877 – 14 % - 2,5 g/L – Biologique

★★ 1⁄2 $ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.