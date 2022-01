Adolescent abattu: Rassemblement pour dénoncer la violence à Montréal

Malgré le froid, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées pour dénoncer la violence contre les jeunes et en soutien à la famille d’Amir Benayad, abattu en pleine rue plus tôt cette semaine.

Des membres de sa famille, dont son père, ont reçu plusieurs messages de soutien dimanche.

La majorité des gens surplace demandent des actions concrètes du gouvernement pour réduire cette violence qui a fait quatre victimes chez les adolescents depuis un an.

Le petit frère d’Amir Benayad a pris la parle pour livre un témoignage émotif.

«C’était un bon gars, on a pris sa vie, c’est injuste, il n’était même pas impliqué, il ne faisait rien. On attendait l’été, on était censé faire des sorties, on allait au coiffeur aujourd’hui. C’était un gars bien», raconte émotivement son frère.

L’événement s’est tenu à l’intersection des rues Roy et Rivard, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, à l’endroit où l’adolescent de 17 ans a été atteint par balle.