Aucune chance

Quand ils sirotent un bon vieux scotch dans leur bureau de New York en fin de journée, Gary Bettman et son adjoint Bill Daly doivent se demander si nous, Québécois, ne sommes pas un peu trop durs de comprenure. Ou peut-être commencent-ils même à avoir une certaine forme de pitié en nous voyant accrochés à eux.

Parce que, dans ma tête à moi, il est très clair que les Nordiques ne renaîtront pas à Québec. Du moins, pas aussi longtemps que Gary Bettman dirigera la Ligue nationale. Bettman déteste les petits marchés, et, en plus, il ne peut blairer l’odeur, la couleur et la saveur du dollar canadien.

Ce serait impoli, mais si, une fois, on lui en donnait l’occasion, il crierait à pleins poumons : « Pour une dernière fois, Québec, c’est non ! Je vous l’ai dit de toutes les façons, sur tous les tons, avec et sans considération, mais ça reste non. » Mais, il demeure bien élevé.

PKP lui a démontré le plus grand intérêt, on a fait construire un aréna (c’est quand même pas rien), le maire Labeaume a supplié, le monde a manifesté. Avouez qu’on a tout essayé, et, à un certain moment, on s’est fait dire de cesser cette pression gênante et qu’il fallait être patient. Sauf que, depuis cet avertissement, la Ligue a octroyé deux nouvelles concessions, Vegas et Seattle. Jamais il n’a été question de Québec. Même pas proche.

POLIMENT

Avant les Fêtes, quand Bettman a confirmé qu’il allait rencontrer un représentant du gouvernement du Québec, tout de suite, il nous a fait comprendre que c’était une politesse.

À cause de la pandémie, la rencontre qui devait avoir lieu à New York est devenue un zoom, mais c’est surtout resté une gentille et mignonne politesse. Le ministre Eric Girard a eu beau dire que la santé économique de Québec était plus vigoureuse qu’il y a 25 ans, Bettman s’en balance totalement parce que le marché reste petit et le chétif et piteux dollar du Canada n’est pas assez fort pour la Ligue.

Il est certain que, dans ses tiroirs, Gary Bettman a une liste longue comme ça de villes qui passeraient bien avant Québec advenant un déménagement ou l’attribution d’une nouvelle concession, et ces marchés sont américains, sauf peut-être Hamilton. Des marchés qui ont été analysés et dont la rentabilité est assurée.

Seattle est une vieille ville de hockey, mais Bettman aura fait toute une démonstration et il a fermé la gueule à beaucoup de gens (dont moi) en réussissant à faire vivre un club de hockey à Las Vegas.

L’amour passionné du hockey, l’histoire partisane et les hivers enneigés ne sont plus des conditions de développement de notre sport national. Le hockey, formule américaine, pousse là où il y a de l’argent.

L’AFFAIRE DE GARY

Même s’il n’a probablement jamais patiné de sa vie, la NHL est devenue l’affaire de Gary Bettman et force est d’admettre qu’il a été clair : il ne veut rien savoir de Québec. Vous pouvez envoyer tous les ministres que vous connaissez, il ne changera pas d’idée. J’en suis le premier navré, désolé.

Et si jamais, un jour, on voyait la NHL revenir à Québec, c’est qu’elle serait dans le trouble, et pas à peu près.

De l’enclave