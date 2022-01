Aux frontières du réel

Fans de Twilight Zone, votre nouvelle obsession vient tout juste de débarquer sur Netflix. Son titre : Archive 81.

Avec les noms de Rebecca Sonnenshine (The Boys) et James Wan (Décadence) à titre de producteurs, les attentes étaient particulièrement hautes pour Archive 81, offerte sur Netflix depuis vendredi. Et même si elle ne remplit pas systématiquement chacune de ses promesses, cette nouvelle série de genre saura satisfaire les fans du genre.

Dans ce thriller qui mêle les codes de l’épouvante et de la science-fiction, un archiviste se fait offrir un contrat particulièrement lucratif : celui de restaurer une poignée de vieilles bandes vidéo endommagées pour la somme de 100 000 $. Le hic ? Les images en question – troublantes – dépeignent les jours précédant la disparition mystérieuse d’une jeune femme, survenue 25 années plus tôt.

Photo courtoisie, Netflix

Notre héros se verra ainsi entraîné dans le vortex d’un mystère où les repères spatio-temporels se brouillent, comme ceux de la réalité et de la fiction.

Intrigue prenante

Le résultat, décliné en huit épisodes, rappelle autant les univers respectifs d’Activité paranormale et d’Une dernière nuit à Soho que les œuvres lugubres de H.P. Lovecraft. Et s’il emprunte la voie narrative des « bandes retrouvées » (ou found footage, dans le jargon cinématographique), on a pris soin de ne pas abuser des caméras subjectives et instables de films tels que Le projet Blair. Sage décision.

On l’avoue toutefois, la série accuse quelques longueurs, notamment en début et fin de parcours. Mais notre patience, bien que mise à rude épreuve, est récompensée de belle manière par une intrigue particulièrement prenante et un dénouement franchement satisfaisant.

Archive 81 est disponible sur Netflix.