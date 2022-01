Guillaume Lemay-Thivièrge a raison

Est-ce qu’il y a une nouvelle forme de discrimination qui est apparu durant la pandémie? La discrimination basée sur le statut vaccinal? La discrimination c’est dommageable pour une société peu importe la raison qu’on lui donne.

Je ne suis certainement pas pour les anti-vax et ceux qui clament au complot. Mais il n’en reste pas moins que la vaccination ou le moment de celle-ci est un choix qui devrait pouvoir rester une information confidentielle en respect avec la protection du droit à la vie privée prévu dans la charte. La vaccination n’est pas encore obligatoire et quelqu’un qui fait ce choix, qui ressort quand même de la vie privée, ne devrait pas se faire ostracisé parce qu’on apprend qu’il n’est pas vacciné.

En tant que fervent défenseur des droits et libertés, je trouve que lorsqu’on discrimine quelqu’un à cause de son statut-vaccinal, on va trop loin. Je sais qu’il y a une situation exceptionnelle où on a mis à mal et restreint les droits personnels des gens d’une manière historique au nom de la protection de la population, et c’est surement justifié, mais il faut faire attention aux dérapages.

On demande une solidarité au gens en lien avec la vaccination et le Québec a très bien répondu en étant l’un des endroit les plus vacciné au monde, mais il ne faut pas mettre tous les problème de la pandémie et la 5e vague sur le dos des non-vaccinés et faire une chasse au sorcière en leur souhaitant tout le mal du monde...Il n’en reste pas moins que le variant Omicron, hautement plus contagieux, et qui nous a mis dans cette situation malgré la promesse passée du vaccin, n’est pas apparu à cause des non-vaccinés.

Je connais des non-vaccinés ou des retardataires. Ce n’est pas pour autant des démons qui ne se soucient pas de leur prochain. Ce n’est pas des gens qui son contre le vaccin ou les mesures sanitaires. Ils ne sont pas contre ceux qui sont vacciné. Plusieurs causes, autre que des attitudes anti-vax et complotistes amène certaines personnes à ne pas être vaccinés. La peur; la peur de conséquence à long terme sur la santé; une condition médicale précaire qui augmente cette peur; l’inconnu du vaccin ARN messager; l’attente d’un vaccin au quel on a confiance, comme le Médicago ; l’association d’un décès ou d’une maladie d’un proche après son vaccin. Malgré qu’ils ne soient pas vaccinés, souvent ces gens sont encore plus prudents que n’importe quel vacciné concernant les mesures sanitaires et de distanciation (j’exclue évidement les «vrai» anti-vax)

Je crois que le cas de Guillaume Lemay-Tivierge est un bon exemple de dérapage. Il n’a jamais fait de sortie publique contre le vaccin ou les mesures sanitaire. Il était en réflexion sur ses options. Il a raison de dire que ça relève de sa vie privée. Oui, malgré ceux qui disent que c’est un acte de solidarité et qu’il faut être vacciné...on comprend...mais ce n’est quand même pas normal que quelqu’un perde autant parce que l’information sur son statut vaccinal fuite dans la sphère publique et qu’il perde un contrat de l’ampleur de celui qu’il avait avec Hundai. Pour moi toute cette histoire cloche et ne devrait pas arrivé jusque la malgré l’importance de la vaccination.

J’entends déjà des gens me dire, quoi ?? Tu le défends ?? Tu es un anti-vax complotiste!! Non... je fais seulement dire que le clivage qui s’est formé entre vacciné et non-vacciné et que la haine qui déferle contre les non-vaccinés n’est pas digne de notre société. Il faut se calmer et respecter l’autre. Il y a d’autres façons de faire pour convaincre que c’est nécessaire d’être vacciné pour éviter l’hécatombe dans les hôpitaux et le délestage de gens qui ont besoin d’être soignés rapidement pour éviter des conséquences graves sur leur condition.