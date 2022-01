Le maudit argent!

Vu nos conditions financières précaires au cours des deux dernières années, il a fallu qu’on se restreigne beaucoup dans nos dépenses, mon conjoint et moi. Avec pour résultat qu’on a très peu gâté nos enfants et nos petits-enfants au temps des Fêtes. On a préféré les recevoir avec des tables bien garnies plutôt que leur offrir des choses superflues comme on le faisait d’habitude.

Ma fille, son mari et leurs enfants ont compris le message. Mais il semble que mon fils, sa femme et leur garçon se soient sentis lésés. Du moins, c’est ce qu’ils laissent entendre dans leurs communications avec la famille. Ça me blesse profondément et je me demande comment faire pour qu’ils comprennent notre situation.

L. S-H.

Dites-leur tout simplement en paroles ce que vous m’écrivez ici. Si votre fils est indifférent à une raison aussi évidente, dites-vous que c’est lui qui est dans son tort de réagir ainsi, et non pas vous.