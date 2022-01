Penguins: un retour réussi pour Louis Domingue

Le Québécois Louis Domingue a brillé à son retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH), samedi à San Jose, effectuant pas moins de 40 arrêts pour enregistrer sa première victoire en plus de deux ans.

Domingue disputait un premier match depuis celui avec les Flames de Calgary le 18 mai 2021. Avant ce gain de 2 à 1 des Penguins de Pittsburgh obtenu en prolongation contre les Sharks, sa dernière victoire remontait au 12 janvier 2020, lorsqu’il jouait pour les Devils du New Jersey.

«C'est comme ça que je l'ai visualisé, a dit Domingue en point de presse après la rencontre. Depuis le camp, j'étais prêt pour ce moment. J'ai vu une opportunité et soit vous la saisissez, soit vous ne la saisissez pas. J’ai trouvé que j’étais concentré, et nous avons joué jusqu’au dernier coup de sifflet.»

Privilège

Domingue a connu ses meilleurs moments dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay en relève à Andrei Vasilevskiy en 2018-2019. Il a montré une fiche de 21-5-0. Mais le club floridien n’a pas renouvelé son contrat au terme de la campagne. Ainsi, depuis le début de la saison 2019-2020, il a porté l’uniforme de huit équipes, dont quatre de la Ligue américaine.

Cette nouvelle chance de se faire valoir dans la meilleure ligue de hockey aurait donc pu être anxiogène, surtout après ses occasions ratées avec les Devils, les Canucks de Vancouver et les Flames. Mais ça n’a pas été le cas selon le principal intéressé.

«Je suis là depuis un moment maintenant, alors je peux contrôler les émotions, a-t-il affirmé. Cette année, quand je joue, je joue. Je vais sur la glace et je joue. Je ne pense à rien d’autre. Et ça fait une grosse différence cette année dans ma façon de jouer et j’aime ça.»

«Ce n’était pas dur ce soir de rester concentré. Comment pourrait-ce l’être en jouant pour les Penguins de Pittsburgh? C’est un privilège d’être dans cette équipe. Je sais que certains soirs, ça ne se passera pas comme vous le voulez, mais c’est un privilège d’être ici.»

Pas de bataille

Domingue n’a certainement pas gagné une place dans la formation des Penguins avec cette seule victoire. Tristan Jarry, le gardien numéro 1 de l’organisation, connaît une excellente saison. Si le Québécois a obtenu un départ, c’est parce que le nom de Casey DeSmith figure actuellement sur la liste de COVID-19.

DeSmith ne montre pas, toutefois, un dossier aussi reluisant que Jarry. Avec une fiche de 3-3-1, une moyenne de buts alloués de 3,47 et un taux d’efficacité de ,888, il donne certainement quelques maux de tête à son entraîneur-chef Mike Sullivan.

Mais pour l’instant, le rôle de second lui appartient. Et la situation ne dérange pas Domingue, qui a avancé, au camp d’entraînement, avoir adopté un état d’esprit bien différent que par le passé.

«Je suis là simplement pour donner une pause à Jarry. Ce qui arrivera arrivera. Mais je ne pense certainement pas à une bataille de gardien de but. (...) Je n’essaie vraiment pas de voler le travail de qui que ce soit.»

