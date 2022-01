Cinéma: Philippe Cormier s’illustre hors Québec

La carrière du jeune cinéaste québécois Philippe Cormier a démarré sur les chapeaux de roue en 2021. Son premier long métrage, Lorsque le cœur dérange, réalisé avec un minuscule budget de 150 000 $, lui a permis de remporter une vingtaine de prix dans des festivals à l’étranger.

Philippe Cormier

Drame psychologique mettant en vedette Roxane St-Gelais, Emmanuel Auger et Rebecca Gibian, Lorsque le cœur dérange s’est distingué dans plusieurs festivals, dont les Oniros Film Awards de New York, le Los Angeles International Film Festival et le Cannes World Film Festival (à ne pas confondre avec le célèbre festival français). Ces événements consacrés au cinéma indépendant et émergent se sont majoritairement déroulés en ligne, dans la dernière année.

« Comme c’était compliqué de lancer le film en salles à cause de la COVID, j’ai pris une chance en le soumettant à plusieurs festivals à l’étranger, explique en entrevue le jeune réalisateur de 21 ans. Pour être honnête, je n’avais aucune attente. Je ne m’attendais pas du tout à cet engouement-là. Je suis vraiment content. Pour un film autoproduit avec environ 150 000 $, je pense que je peux dire mission accomplie. »

Pandémie oblige, Philippe Cormier n’a pas eu la chance de voyager pour présenter son film dans ces festivals : « Tout s’est fait à distance, précise-t-il. J’ai fait des entrevues en ligne avec des journalistes. Et quand j’ai gagné des prix, on m’a envoyé les trophées par la poste ! »

Un deuxième film

Le jeune homme n’a pas attendu la sortie de son premier film pour enchaîner avec un second. Le jeune cinéaste a tourné l’été passé Le purgatoire des intimes, un nouveau drame psychologique réunissant à l’écran plusieurs vedettes dont Normand D’Amour, Jean-Pierre Bergeron, Brigitte Lafleur, Mélissa Bédard et Sonia Vachon.

Comme Lorsque le cœur dérange, Le purgatoire des intimes explore les problèmes de santé mentale en s’attardant particulièrement aux ennuis de choc post-traumatique et de solitude. Philippe Cormier a pu bénéficier cette fois-ci d’un budget de production plus important, soit environ 650 000 $.

« On a eu plus d’argent pour le faire et je pense que ça paraît, souligne-t-il. Par rapport au premier, ce second film est une coche au-dessus à tous les niveaux. Je suis particulièrement fier du casting aussi. On vise une sortie en salle en 2022, en espérant que la pandémie le permette. »

♦ Après avoir ouvert le Festival Émergence, à Montréal, en avril dernier, Lorsque le cœur dérange sortira bientôt sur des plateformes de location en ligne.

Quelques prix remportés...