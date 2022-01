Photos souvenirs: Josée Deschênes

Les plus drôles

Photo d'archives

Lors du Gala des prix Gémeaux 2003, Josée Deschênes entourée de ses complices de La petite vie, Diane Lavallée (Thérèse) et Guylaine Tremblay (Caro), toutes trois diplômées du Conservatoire d’art dramatique de Québec dans les années 80. L’ensemble des comédiens de la populaire série humoristique recevait cette année-là le prix de la meilleure interprétation humour, pour l’épisode spécial Noël chez les Paré.

Pas sortie de l’auberge

Photo d'archives

Telle que l’on découvrait la comédienne dans la série L’Auberge du chien noir en 2003, dans la peau d’Élaine Cadieux, actionnaire de la populaire auberge. Le patriarche de la famille, Georges Trudeau (Aubert Pallascio), avait légué par testament son héritage à son fidèle chien Cabooze. La populaire série de Sylvie--- Lussier--- et Pierre Poirier se termina en 2017 après 377 épisodes et 15 ans d’existence.

Bientôt 30 ans pour Creton

Photo d'archives

Lors d’un gala Gémeaux, la précieuse Lison Paré, épouse de Rénald Paré (Marc Labrèche) le fils de Popa et Moman de La petite vie, diffusée à Radio-Canada dès 1993. La série culte signée Claude Meunier, réalisée par Pierre Séguin, ayant atteint des pics de plus de 4 millions de téléspectateurs, teinta à jamais la carrière de la comédienne... en bleu ou mauve intégral.

Manger du théâtre

Photo d'archives

En 1996, Josée, 34 ans, déjà adulée pour son rôle de Creton, interprétait le personnage de Judith dans le film de Robert Lepage, Le polygraphe. Promue du Conservatoire d’art dramatique de Québec dix ans plus tôt, elle ne jouait que dans une seule pièce de théâtre cette année-là afin de se consacrer au film, elle qui était habituée à cumuler jusqu’à cinq pièces de théâtre par année.

Télé, cinéma et surtout théâtre

Photo d'archives

En 2003, il y aura bientôt 20 ans, dans la populaire série télé de TVA, Annie et ses hommes, Josée campait le rôle de Viviane Lessard aux côtés de Guylaine Tremblay, Daniel Parent et André Umbriaco (photo). En carrière, la comédienne a joué dans plus de 20 productions télé sans interruption depuis 1993, dans une dizaine de films et dans plus de 50 pièces au théâtre, son grand amour.

◆ On retrouve Josée Deschênes dans la nouvelle comédie dramatique de dix épisodes Audrey est revenue. L’histoire d’une femme de 34 ans (Florence Longpré/M’entends-tu ?) qui sort d’un long coma et reprend contact avec elle-même et son entourage et doit du même coup tout réapprendre depuis son étrange accident. Josée interprète Mireille, la mère surprotectrice d’Audrey, et Denis Bouchard joue son père. Disponible sur Club illico.

◆ Josée Deschênes campe le rôle d’Annette, une femme forte malgré les épreuves, dans la populaire série 5e rang, la fille de l’excentrique Monique (Sophie Clément) et la mère de Frédérick le policier du village (Maxime Gaudette). Sur ICI Radio-Canada télé.

◆ On a récemment vu la comédienne dans la série de six épisodes, Le phœnix, présentée à Série Plus, aux côtés de Guylaine Tremblay. Une histoire d’amitié et de solidarité pour ces deux comédiennes, amies depuis plus de 35 ans.