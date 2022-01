Auston Matthews pourrait rejoindre Steve Yzerman

Auston Matthews et Mitch Marner ont fait des siennes lorsqu’ils ont été réunis sur la glace, samedi à St. Louis, et la paire espère maintenant qu’elle sera en mesure de rester en santé et d’ainsi faire croître sa chimie.

Marner a raté trois parties des siens en raison d’un résultat positif à un test de COVID-19. Or, tout comme Matthews, il a touché la cible et totalisé deux points dans une victoire de 6 à 5 des Maple Leafs de Toronto contre les Blues. La combinaison qu’ils ont formée avec Michael Bunting a par ailleurs donné bien des maux de tête à la défensive adverse.

«J’espère que nous pourrons constamment jouer ensemble pendant les séances d’entraînement et les matchs», a dit Matthews selon des propos rapportés lundi par le quotidien Toronto Sun.

«Ce serait bien d'avoir un rythme, de se voir tous les jours et de continuer à grandir sur le plan de la chimie pour, espérons-le, continuer à avoir des soirées comme [contre les Blues] où nous contrôlons beaucoup le jeu.»

Mortel

Cela dit, Matthews n’a pas ralenti en l’absence de Marner. Il a enfilé l’aiguille dans les quatre derniers matchs de l’équipe et il est en voie d’égaler un record de la Ligue nationale de hockey (LNH) en marquant un but dans 11 parties consécutives à l’étranger; Matthews en compte 10 et la marque appartient à Steve Yzerman.

L’Américain de 24 ans est troisième dans la Ligue nationale avec 25 buts, derrière Leon Draisaitl et Alexander Ovechkin (26). Il est également troisième au chapitre des tirs au but avec 151. Et si son tir est apprécié dans son clan, son approche et ses habitudes ont également charmé.

«[Son tir] est mortel, a lancé Marner. C'est quelque chose que nous aimons avoir dans notre équipe. C'est un gars qui vient tous les jours et travaille dur, compétitionne et essaie de s'améliorer chaque jour.»

La formation torontoise reprendra l’action mercredi en visitant les Rangers de New York.