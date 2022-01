Ben Roethlisberger prêt à passer à la prochaine étape

Le quart-arrière Ben Roethlisberger a vraisemblablement conclu sa carrière de 18 ans dans la NFL, dimanche soir, et il se dit fier de son parcours comme joueur de football professionnel.

À la suite d’une défaite sans équivoque de 42 à 21 aux mains des Chiefs de Kansas City dans un duel de premier tour éliminatoire, «Big Ben» n’a rien fait pour atténuer les rumeurs de retraite. Il a plutôt exprimé sa fierté d’avoir porté les couleurs des Steelers de Pittsburgh et est préparé à amorcer la prochaine étape de sa vie.

«Oui, ce fut difficile [de quitter le terrain], mais je suis fier d’avoir joué avec ces gars-là. Dieu m’a béni en me donnant l’habileté de lancer un ballon et l’opportunité d’évoluer dans la meilleure ville, à Pittsburgh, avec les meilleurs partisans ainsi que la meilleure équipe de football et ses joueurs. Ce fut seulement une bénédiction et je suis reconnaissant de cette occasion», a mentionné Roethlisberger, tel que rapporté par le réseau ESPN.

«C’était une bande de gars qui se sont battus les uns pour les autres. Ils ont tout donné et ont compétitionné, a-t-il poursuivi dans ce qui ressemblait à un bilan de sa carrière. Ça n’a pas toujours été joli, mais dans plusieurs rencontres, on a trouvé le moyen de gagner. Je suis tellement fier de ce groupe d’hommes et de la façon qu’ils se sont battus pour chaque coéquipier, pour le Black and Gold, pour les amateurs. Ce fut un honneur de jouer avec eux.»

Mahomes admiratif

Même s’il a eu largement le dessus sur son vis-à-vis, dimanche, le pivot des Chiefs Patrick Mahomes avait de bons mots à lui envoyer au moment de leur brève conversation sur le terrain au terme de l’affrontement. Il reconnaît l’ampleur des accomplissements du numéro 7, vainqueur du Super Bowl à deux reprises et sextuple invité du Pro Bowl.

«C’est un joueur formidable pour lequel j’ai une tonne de respect avec sa façon de jouer et le compétiteur qu’il représente, a affirmé Mahomes au sujet de celui ayant totalisé 215 verges et deux touchés durant le match. Il a remporté des parties du Super Bowl, c’est un athlète que j’ai regardé en grandissant. Ce que je lui ai dit, c’est que s’il s’agit de son dernier affrontement, il a fait le tout adéquatement.»

Pour sa part, le plaqueur défensif Cam Heyward a sorti le violon au sujet de Roethlisberger, qui atteindra la quarantaine le 2 mars.

«Le numéro 7, avec sa manière de se battre, il nous a toujours offert une chance de gagner. Quand vous parlez de robustesse chez un quart, d’un gars qui laissera sur la table tout ce qu’il a, vous ne pouvez demander davantage, a-t-il louangé. Depuis que je suis arrivé ici, nous avions un gars qui nous gardait dans le coup. Lorsqu’on commençait la saison, les experts disaient qu’on misait sur un quart gagnant du Super Bowl. Il n’y a pas beaucoup de pivots pouvant réussir ce qu’il fait.»

