Boris Bede reste avec les Argonauts

Le botteur Boris Bede a paraphé une nouvelle entente avec les Argonauts de Toronto.

La formation de la Ligue canadienne de football (LCF) en a fait l’annonce lundi, dans un communiqué. Elle n’a toutefois pas dévoilé la durée ni les modalités financières du nouveau contrat du Français de 32 ans.

«Je suis de retour, a clamé Bede dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de son équipe. Je suis très fier et reconnaissant de cette opportunité. Nous avons beaucoup de travail non terminé et nous le savons tous. 2022, nous arrivons!»

Bede a amorcé sa carrière professionnelle avec les Alouettes de Montréal en 2015. Il s’est joint aux «Argos» en 2021.

Le produit du Rouge et Or de l’Université Laval a réussi 28 des 33 placements qu’il a tentés la saison dernière, dont six de plus de 50 verges. Il a aussi maintenu une moyenne de 44,2 verges avec ses bottés de dégagement. De plus, il est le botteur qui a mené la LCF pour la moyenne de verges sur les bottés d’envoi avec 67,4.

Par ailleurs, les Argonauts ont aussi offert une nouvelle entente contractuelle au receveur de passes américain DaVaris Daniels. Ce dernier a réalisé 51 attrapés pour 597 verges et quatre touchés en 13 parties avec la formation de la Ville Reine en 2021.