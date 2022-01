COVID-19: Toujours difficile dans les hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La COVID-19 est à l'origine de quatre décès supplémentaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où la situation demeure critique dans les hôpitaux, selon le plus récent bilan dévoilé lundi.

Vendredi dernier, 82 patients infectés occupaient des lits, comparativement à 79 ce lundi, mais le nombre de patients admis aux soins intensifs a grimpé.

TVA Nouvelles a appris qu'après Chicoutimi, des professionnels en soins du secteur d'Alma ont aussi été prévenus qu'ils seraient privés de leurs vacances ou de leurs congés.

L'ouverture d'une nouvelle zone chaude à l'hôpital d'Alma forcerait les autorités régionales de la santé à utiliser les mesures contraignantes prévues dans les arrêtés ministériels.

Le nombre de nouveaux cas serait aussi en diminution si l'on additionne les résultats des tests obtenus en laboratoire et ceux effectués à la maison.

«On a eu des journées la semaine passée où jusqu'à 280 personnes nous ont contactés pour nous dire qu'ils étaient positifs, alors qu'en fin de semaine, on était plus entre 100 et 140, a indiqué le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin. C'est peut-être parce que les gens se déclarent moins, mais chose certaine, nous ne sommes pas devant une hausse accentuée actuellement.»

Malgré plusieurs indicateurs encourageants, le directeur régional de la santé publique hésite toutefois à confirmer que le pic de la cinquième vague est atteint au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Il faut attendre encore quelques jours pour voir comment ça se répercute sur nos lits, a-t-il précisé. Si on voit que nos lits occupés baissent, c'est clair que ça va vouloir dire qu'on a moins de COVID. Je pense aussi que les gens comprennent l'importance de la vaccination et ça, ça nous donne une chance.»

Déjà 43 % des citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont reçu leur troisième dose, alors que la moyenne provinciale est de 37 %.«Si l'on ajoute à ça toutes les personnes qui ont déjà pris leur rendez-vous, ça nous met à 65 %», a indiqué Dr Aubin.

Plus de 33 000 doses seront administrées cette semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean.