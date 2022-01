Une autre défaite crève-coeur pour les Cowboys

Les Cowboys avaient une attaque à tout casser, une défensive largement améliorée par rapport à la saison dernière et un stade bondé derrière eux. Malheureusement pour eux, leurs démons s’étaient aussi invités à la fête.

Ce sont finalement les 49ers qui passent au tour suivant en vertu d’une victoire de 23-17 et ils ne l’ont pas volée. Ils ont été clairement l’équipe la plus physique et la plus créative.

Pourtant, après une première demie sans faille, ils ont donné toutes les occasions du monde aux Cowboys de revenir dans le coup. Sauf qu’à Dallas, il semble qu’il vaut mieux se rabattre sur un glorieux passé, de plus en plus lointain.

En effet, lors de leurs 11 dernières présences en séries, les Cowboys n’ont pas atteint la finale de conférence. Depuis que les deux conférences ont été créées en 1970, aucune équipe n’a vécu autant de présences en séries sans se qualifier pour une finale. Dans sept de leurs 10 dernières présences, ils ont été éliminés dès leur premier match.

Cette organisation a malgré tout le culot de continuer de s’auto-proclamer l’équipe de l’Amérique. Faudrait peut-être commencer par être l’équipe de Dallas.

Plus ça change...

Dans l’univers des Cowboys, plus ça change, plus c’est pareil. Cette saison, l’équipe a été pénalisée à 127 reprises, un sommet dans le circuit. Et il y en a qui s’étonnent que face aux 49ers, l’équipe ait écopé de 14 pénalités! Plusieurs jeux importants ont été rayés par l’indiscipline crasse qui colle à la peau de cette équipe.

Il ne faudrait pas se surprendre que l’entraîneur-chef Mike McCarthy ne fasse pas long feu. La discipline doit provenir en premier lieu du pilote. Déjà que la gestion des fins de matchs n’a jamais été son point fort...

Et justement, parlons-en de cette gestion de fin de match. Sur l’ultime opportunité, avec 14 secondes à écouler, sans temps d’arrêt, Dak Prescott a tenté une course en plein centre du terrain. Qu’est-ce que le coordonnateur offensif Kellen Moore pensait aller chercher dans cette situation? Et pourquoi Prescott n’a pas glissé plus tôt? Pourquoi n’a-t-il pas remis le ballon à l’arbitre comme il se doit et comme ça doit être «coaché» à l’entraînement?

Certes, McCarthy n’a pas dirigé un match pour conserver son poste. Quant à ses deux coordonnateurs, Moore et Dan Quinn, il semble qu’ils aient mis beaucoup de temps à préparer leurs entrevues d’embauche pour un poste d’entraîneur-chef ailleurs...

À l’inverse, les 49ers ont beaucoup de mérite. L’entraîneur-chef Kyle Shanahan a bien utilisé ses ressources pour confondre à répétition le front défensif des Cowboys, du moins lors des trois premiers quarts. Le coordonnateur défensif DeMeco Ryans a quant à lui concocté un plan de match qui a limité la force de frappe des Cowboys à 17 points, même s’il n’a pu miser sur son as chasseur de quarts Nick Bosa durant toute la deuxième demie, ni sur son secondeur par excellence Fred Warner en fin de rencontre.

Trop facile pour les Bucs

De leur côté, les Buccaneers n’ont pas reçu la moindre parcelle de l’ombre d’un millième d’opposition de la part des Eagles, dans une victoire de 31-15. En fait, il s’agit d’une façon polie de dire que les Eagles n’avaient clairement pas d’affaire là!

Cette équipe a somme toute étonné cette saison en se faufilant en séries, mais c’était une vulgaire illusion de croire qu’ils pouvaient aller jouer dans la cour des grands en sachant qu’ils présentaient un dossier de 0-6 face à des équipes comptant au moins 10 victoires durant la saison.

Les Buccaneers ont rapidement pris le contrôle et dans cette situation, le jeu au sol de leurs rivaux n’était plus un facteur. Quand les Eagles ne peuvent courir, ils ne peuvent que mourir. Leur attaque aérienne a semblé presque allergique à toute passe qui franchit la ligne de mêlée.

Tom Brady n’a jamais eu besoin de faire de miracles et seulement deux jeux ont rapporté plus de 20 verges. Le vétéran a tout de même complété 78,4% de ses passes, dont deux pour des touchés, en prenant ce que la défensive lui a donné.

Inutile de prendre des risques de toute façon quand les Eagles étaient là pour se tirer dans le pied avec trois revirements.

À Philadelphie, l’organisation devra maintenant se demander si elle va de l’avant avec Jalen Hurts comme quart-arrière pour une autre saison. La logique veut que le jeune ait une autre opportunité de se faire valoir. Il a été efficace au sol toute la saison, mais l’aspect aérien laisse encore à désirer. Le repêchage ne regorge pas d’options qui assureraient aux Eagles un projet plus intéressant. Ils ont trois choix de première ronde. Aussi bien en profiter pour construire l’alignement à d’autres positions.

Les grands gagnants du jour dans la conférence nationale pourraient être les Packers, qui étaient les pieds sur le pouf. Dans la victoire, les Bucs ont perdu leur excellent bloqueur Tristan Wirfs et le centre Ryan Jensen a joué malgré une blessure subie en début de partie. Même constat chez les Niners avec Bosa et Warner. Ça pourrait faire mal dans les semaines à venir.

Tristes adieux pour Big Ben

En soirée, les Chiefs se sont amusés comme des petits fous face aux Steelers, en l’emportant 42-21. C’était en fait une boucherie, mais les Steelers ont marqué des touchés sans impact en fin de match.

C’est un autre duel à sens unique qui a démontré que l’idée de qualifier une septième équipe en séries, pour l’instant, offre un spectacle bien terne. Si au moins on avait eu droit aux Chargers, probablement que le discours serait différent.

Certains diront que c’était l’occasion de saluer une dernière fois Ben Roethlisberger. Sauf que Big Ben n’a plus rien du grand joueur qu’il a été. C’est pour lui une fin de carrière pénible et humiliante, un peu comme à l’époque du grand Dan Marino avec les Dolphins. On ne souhaite jamais une telle fin à des joueurs qui ont marqué leur époque.

Big Ben a complété 29 passes pour 215 verges, soit une faible moyenne de 7,4 par passe complétée. Heureusement, de meilleurs souvenirs vont rester et il risque fort de se retrouver au Temple de la renommée dès qu’il sera admissible, dans cinq ans.

Les Chiefs, après un lent départ, ont fait fi de deux revirements pour redresser le navire et attaquer à fond de train.

Ce qu’il faut retenir, c’est que cette équipe semble plus équilibrée que par les années passées. Défensivement, il y aura évidemment des défis plus importants que l’attaque aérienne des Steelers. À l’attaque, on semble revenu au point où les munitions pulullent.

Chez les receveurs, Mecole Hardman joue mieux, Byron Pringle contribue et Demarcus Robinson aussi. Même si Travis Kelce et Tyreek Hill demeurent les pierres angulaires, quand ils sont appuyés de la sorte, Mahomes s’éclate. C’est sans parler de l’émergence du porteur Jerick McKinnon, qui a gagné 61 verges au sol et 81 par la passe. Même quand Clyde Edwards-Helaire reviendra en santé, il faudra trouver le moyen de maintenir McKinnon dans le plan de match.

La semaine prochaine, la conférence américaine promet des duels plus compétitifs entre Bengals et Titans, puis Bills et Chiefs. Dans la conférence nationale, les Packers recevront les 49ers, tandis que le gagnant du duel entre Rams et Cardinals se rendra à Tampa. Du bonbon!

Les étoiles du jour

EAGLES-BUCCANEERS

Jordan Whitehead

Photo AFP

Les maraudeurs des Buccaneers ont été solides durant toute la rencontre. Dès le début de la rencontre Jordan Whitehead s’est affirmé avec deux plaqués pour des pertes et a donné le ton pour la défensive, qui avait ses airs de l’an dernier. Il a fini avec six plaqués.

Mike Evans

Photo AFP

Le receveur des Buccaneers a été l’arme la plus dynamique de l’attaque avec neuf réceptions, ce qui lui a valu un record d’équipe en séries. Il a amassé 117 verges en plus d’inscrire un touché, déculottant la tertiaire des Eagles au passage.

Mike Edwards

Photo AFP

L’interception du maraudeur est venue à un bon moment. Les Bucs menaient 17-0, mais les Eagles montraient enfin signe de vie avec une première séquence offensive convaincante quand Edwards a intercepté Jalen Hurts à la porte des buts. Un jeu important.

49ERS-COWBOYS

Deebo Samuel

Photo AFP

L’électrisant receveur des 49ers a été égal à lui-même avec 10 courses pour 72 verges et un touché, en plus de trois réceptions pour 38 verges. Quand il a le ballon, il est aussi physique qu’un porteur, mais agile comme un receveur. Une combinaison létale.

K’Waun Williams

Photo AFP

L’interception du demi de coin dans la zone des Cowboys au troisième quart a positionné les siens avantageusement. Sur le jeu suivant, Deebo Samuel portait la marque à 23-7 en faceur des Niners. C’est un jeu qui a changé le cours de la rencontre.

Micah Parsons

Photo AFP

Dans la défaite, il faut saluer le travail du secondeur recrue des Cowboys, qui a terminé la rencontre avec 10 plaqués. À quelques reprises, il a appliqué la pression. Il est déjà un bon joueur et il a tout pour devenir un véritable grand joueur.

STEELERS-CHIEFS

Patrick Mahomes

Photo AFP

Ça n’a pas toujours été aussi spectaculaire pour le quart-arrière des Chiefs cette saison que par les années passées, mais face aux Steelers, c’était le terrain de jeu. Mahomes a franchi la barre des 400 verges, avec cinq passes de touchés.

Travis Kelce

Photo AFP

L’ailier rapproché est devenu le premier à sa position dans l’histoire à gagner au moins 100 verges dans trois matchs de suite en séries. Il compte maintenant sept matchs de plus de 100 verges en séries, un seul de moins que le record de Jerry Rice.

Andrew Wylie

Photo AFP

Wylie a été utilisé comme bloqueur à droite et le défi face à TJ watt s’annonçait colossal. Globalement, Wylie a bien fait contre le seul joueur chez les Steelers qui avait le potentiel de faire dérailler le match et de causer une surprise.